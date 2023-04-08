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Факти / Україна

Росія завдала два ракетні удари по Гуляйполю: одна людина поранена

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Росія завдала два ракетні удари по Гуляйполю: одна людина поранена

Зранку 8 квітня Росія завдала два ракетних удари по Гуляйполю у Запорізькій області. Була поранена одна цивільна особа.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

–  О 10.00 годині росіяни завдали два ракетних удари по Гуляйполю у Запорізькій області. Була поранена одна цивільна особа, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що уночі 31 березня російські окупанти декілька разів атакували Запоріжжя, передмістя та область.

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Фото: Андрій Єрмак

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