Квітень, 08 в 12:27

Зранку 8 квітня Росія завдала два ракетних удари по Гуляйполю у Запорізькій області. Була поранена одна цивільна особа.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– О 10.00 годині росіяни завдали два ракетних удари по Гуляйполю у Запорізькій області. Була поранена одна цивільна особа, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що уночі 31 березня російські окупанти декілька разів атакували Запоріжжя, передмістя та область.