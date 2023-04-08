Росія завдала два ракетні удари по Гуляйполю: одна людина поранена
Зранку 8 квітня Росія завдала два ракетних удари по Гуляйполю у Запорізькій області. Була поранена одна цивільна особа.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
– О 10.00 годині росіяни завдали два ракетних удари по Гуляйполю у Запорізькій області. Була поранена одна цивільна особа, – написав він у Telegram.
Нагадаємо, що уночі 31 березня російські окупанти декілька разів атакували Запоріжжя, передмістя та область.
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Фото: Андрій Єрмак