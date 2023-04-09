Квітень, 08 в 21:34

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни.

Як повідомили правоохоронці, в результаті слідчо-оперативних заходів повідомлено про підозру п’ятьом організаторам оборудок.

Зазначається, що ними були запропоновані військовозобов’язаним способи, як уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та шляхом нелегального перетину кордону.

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– Вартість “послуг” становила від $3 тис. до $6 тис. Сума залежала від терміновості “вирішення питання”, – пояснили у спецслужбі

Зазначається, що у Києві було викрито дві злочинні схеми. Першу – організував голова військово-лікарської комісії одного із районів столиці.

– За гроші він безпідставно оформляв своїм “клієнтам” документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я, – йдеться у повідомленні.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

– Іншу схему налагодив керівник однієї із псевдоблагодійних організацій, який пропонував громадянам виїхати за межі України як водії гуманітарних перевезень. Його спільницю СБУ викрила ще у грудні минулого року, – йдеться у повідомленні.

Водночас у Закарпатській області затримано місцевого адвоката і власницю готелю, яка сама підшукувала “кандидатів” на втечу за кордон.

– Зловмисники намагались приховано переправити військовозобов’язаних до ЄС поза контрольно-пропускними пунктами, – повідомили в СБУ.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.

В Службі безпеки кажуть, що наразі тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.