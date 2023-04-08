Квітень, 08 в 12:38

Станом на ранок суботи, 8 квітня, Росія тримає в Чорному морі сім кораблів, з них – один ракетоносій.

Про це поінформували у пресцентрі Військово-морських сил ЗСУ.

На борту корабля-ракетоносія може бути до чотирьох крилатих ракет Калібр.

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– У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет Калібр, загальний залп до 4 ракет, – зазначили у ВМС.

В Азовському морі зараз перебуває один російський корабель. А в Середземному морі – до 7 кораблів РФ, з яких три носії крилатих ракет Калібр (загальним залпом до 20 ракет).

Напередодні після зменшення потужності шторму ворог повернув у Чорне море один надводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 8 ракет Калібр.

Водночас ввечері РФ замінила надводний ракетоносій на підводний. Через це вдвічі зменшився потенційний залп Калібрів: з восьми до чотирьох.

Тим часом речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону попередив, що загроза ракетних атак РФ нікуди не зникла. Зараз на російських аеродромах в готовності щонайменше 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95, які ворог може застосувати під час ударів.

Джерело: ВМС ЗС України, Оперативне командування Південь