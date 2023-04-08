Вечеря під час священного місяця Рамадан: Зеленський запровадив традицію іфтар в Україні

Квітень, 08 в 0:18

Президент Володимир Зеленський разом з українськими воїнами-мусульманами, лідерами Меджлісу кримськотатарського народу та представниками мусульманського духовенства узяв участь в іфтарі – вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадан.

Як повідомляє Офіс президента, захід відбувся на території Кримськотатарського культурного центру Birlik у Київській області.

Разом з Главою держави іфтар розділили українські військовослужбовці-мусульмани, котрі зараз воюють у лавах Збройних Сил України: кримські татари, азербайджанці, волзькі татари, українці, які прийняли іслам. Зокрема це капелани, парамедики, добровольці та інші.

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– Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України – іфтар – саме на офіційному рівні. Разом з нашими воїнами, з нашими героями, з присутніми воїнами-мусульманами, разом з Меджлісом кримськотатарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо всі, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту. Різноманіття, закріплене повагою, є частиною характеру незалежної України. І хай такий наш характер завжди зміцнюється й скеровує народ саме на добрі справи. Україна вдячна мусульманам нашої держави й усім у мусульманській спільноті світу, хто так само, як і ми, прагне миру й захисту від зла, – сказав президент.

Він наголосив, що Україна завжди пам’ятатиме героїзм тих, хто бʼється за те, щоб на всіх українських землях була свобода й безпека.

Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що вшанування святого вечора іфтар буде запроваджено на офіційному державному рівні.

– В Україні це (іфтар, – Ред.) шанується всюди, і навіть на передовій, навіть в умовах боїв. Кримськотатарський народ шанує Рамадан… Повага завжди має бути обопільною. Тож від цього року щорічно в Україні за участю Глави держави буде проводитися такий спеціальний захід поваги, – сказав він.

Український лідер наголосив, що в міжнародні відносини повернуться повага й порядок лише тоді, коли у Крим повернеться український прапор, коли там буде свобода – так само, як і всюди в Україні.

– Мав честь нагородити наших воїнів, українських мусульман, які бʼються разом з усіма в силах оборони України. Мав честь розділити іфтар з нашими воїнами, представниками Меджлісу, всією українською мусульманською спільнотою, – сказав він.

Присутні на заході в Київській області, крім іншого, вшанували хвилиною мовчання пам’ять воїнів, які віддали свої життя, захищаючи Українську держави й громадян.

– Хай священний Рамадан попри сум і біль війни буде для вас світлим! Хай іфтар дасть розраду кожному у світі, у мусульманській спільноті, хоч би де довелося бути зараз. Велика світова мусульманська громада, кожен народ, кожна держава завжди можуть покластися на Україну, бо в нас є повага і є солідарність, – сказав Володимир Зеленський.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв у своєму зверненні зазначив, що в нашій країні зараз тривають найбільш кровопролитні й масштабні після Другої світової війни битви, і українські громадяни всіх віросповідань, зокрема мусульмани, – кожен у міру своїх можливостей – борються за свободу, незалежність і територіальну цілісність України та за звільнення від агресора окупованих територій.

Лідер кримськотатарського народу наголосив, що ця війна не може бути завершена, поки не звільнений останній метр території України, зокрема й Крим.

Президент вручив державні нагороди українським військовослужбовцям. Володимир Зеленський нагородив захисників орденами За мужність ІІІ ступеня та За заслуги ІІІ ступеня, а також медалями За військову службу Україні й Захиснику Вітчизни.

Натомість військовослужбовці подарували Главі держави шеврони та книгу.

Голова Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов виголосив іфтарну молитву, яка символізує завершення посту цього дня.

У межах заходу була організована фотовиставка про події в Криму, яка розкриває теми порушення прав людини на півострові, політичного переслідування кримських татар та їхніх родин, розповідає про військових-мусульман, які воюють зараз на фронті.