Квітень, 08 в 11:18

Загроза ракетних ударів РФ по території України залишається. Наразі на російських аеродромах перебуває щонайменше 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95, які ворог може застосувати під час атаки.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Загроза ракетних атак нікуди не зникла, – попередив він.

Ігнат уточнив, що авіаційне угруповання військ РФ перебуває на аеродромах, у місцях дислокації, а на фронті працює тактична авіація ворога.

Зараз дивляться

– Нікуди не поділася дальня, стратегічна авіація, яка розосереджена на різних аеродромах. Я маю на увазі літаки Ту-95. Вони можуть бути також у готовності до застосування ракет. Оскільки щонайменше 12 літаків, які можуть атакувати Україну, спостерігаються на цих аеродромах, – наголосив Ігнат.

Тим часом у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що станом на ранок 8 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 російських кораблів. Серед них є один ракетоносій, який може бути оснащений чотирма крилатими ракетами Калібр.

У березні в українській розвідці повідомляли, що Росія вичерпує запаси ракетного озброєння. Тож масовані атаки на Україну можуть відбуватися раз на місяць, а то й рідше.