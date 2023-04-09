Квітень, 09 в 18:02

У неділю, 9 квітня, російські окупанти знову обстріляли населені пункти Харківщини.

Мінометного обстрілу зазнало село Караїчне Чугуївського району. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Дістав серйозні травми цивільний чоловік приблизно 30 років. Його госпіталізовано у важкому стані. Лікарі борються за його життя, – йдеться у повідомленні.

Також під ворожим вогнем сьогодні було місто Куп’янськ. Окупанти з РСЗВ обстрілювали житлові будинки та приватні території.

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Вранці Синєгубов повідомляв, що протягом минулої доби окупанти обстріляли три райони на Харківщині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 410-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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