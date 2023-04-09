Чоловік у важкому стані: окупанти з мінометів обстріляли Харківщину
У неділю, 9 квітня, російські окупанти знову обстріляли населені пункти Харківщини.
Мінометного обстрілу зазнало село Караїчне Чугуївського району. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
– Дістав серйозні травми цивільний чоловік приблизно 30 років. Його госпіталізовано у важкому стані. Лікарі борються за його життя, – йдеться у повідомленні.
Також під ворожим вогнем сьогодні було місто Куп’янськ. Окупанти з РСЗВ обстрілювали житлові будинки та приватні території.
Вранці Синєгубов повідомляв, що протягом минулої доби окупанти обстріляли три райони на Харківщині.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 410-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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