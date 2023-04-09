Квітень, 09 в 16:46

РФ завдала удару з РСЗВ по місту Дружківка Донецької області, у результаті чого було поранено двох цивільних.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Росіяни здійснили обстріл міста Дружківка з РСЗВ. Відомо про двох поранених цивільних. Були пошкоджені дахи будинків, вибиті вікна, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що 7 квітня у небі над Донеччиною наші військові збили ворожий дозвуковий штурмовик Су-25. Це сталося поблизу Мар’їнки.

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