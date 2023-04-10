Бункер Міноборони, пуста Лавра та евакуація Кабміну: 10 вражаючих фактів про 24 лютого

Квітень, 10 в 20:33

Видання Українська правда реконструювало події першого дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України – 24 лютого 2022 року.

Журналісти поспілкувалися з міністром оборони України Олексієм Резніковим, тодішнім міністром розвитку громад і територій Олексієм Чернишовим, тодішнім міністром інфраструктури Олександром Кубраковим, спікером ВР Русланом Стефанчуком та нардепом Петром Порошенком.

Матеріал включає спогади президента України Володимира Зеленського, голови ОП Андрія Єрмака та нардепа Сергія Рахманіна.

Зараз дивляться

Факти ICTV коротко передають те, що стало відомо з цього матеріалу.

Залужний готувався все життя до цього нападу

Очільник Міноборони Олексій Резніков розповів, що вранці 24 лютого мала відбутися поїздка глав МЗС країн Балтії на Донбас, які напередодні прибули до Києва.

Але після 4-ї ранку Резніков отримав дзвінок про вторгнення від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

— Беру трубку, бачу, що Залужний. Слухаю. Він каже: “Олексій Юрійович, вони напали”, — згадує Резніков.

За словами міністра, він негайно рушив у Міноборони, де о 5-й ранку всі були у повній бойовій готовності – від озброєних та вдягнених в бронежилети чергових до Залужного.

— Приймалися доповіді відповідних командирів із різних напрямків: що відбувається, де, на якому напрямку. Приймаючи доповіді, давали реакцію відповідну. Доповідають: “То-то і то-то відбувається, ми робимо то-то”. Окей. Якщо Залужний бачив, що, наприклад, потрібна підтримка арти, йде колона, він набирає того, хто відповідає за арту. Каже: “Можеш нанести ураження?”. “Так, скомунікуй”. Йшло реальне живе керування військами, – розповів Резніков.

Він додав, що тоді були задіяні всі засоби зв’язку: від спецзв’язку до звичайних месенджерів.

За його словами, Валерій Залужний був сфокусований і зібраний завжди, відколи він з ним познайомився.

— Він готувався все життя до цього нападу, і от цей момент настав. Залужний просто робив свою справу. І це дає завжди таку впевненість, — згадав Резніков.

Він зауважив, ще що “багато матюків було включено в команди”: Коли йшла команда Стріляй!, то вона звучала трохи іншими словами.

Перенесене засідання ВР через “депутата-хайпожера”

Спікер Верховної Ради розповів, що через “депутата-хайпожера” довелося перенести термінове засідання Ради вранці 24 лютого.

За його словами, у партійних чатах депутати почали домовилася про проведення термінового засідання. З міркувань безпеки вони вирішили спершу зібратися у приміщенні під скульптурою Батьківщина-Мати. Але коли половина депутатів почала туди з’їжджатися, то плани довелося змінити.

— Приїхали лідери фракцій та груп. І один з великих “хайпожерів” почав включатися на відео, що от я йду туди, у нас засідання буде в Батьківщині-Матері. Ми оце все побачили і вирішили, що ні, все ж будемо збиратись у Верховній Раді на Грушевського, 5, — пригадав Стефанчук.

У підсумку засідання відбулося під куполом парламенту та тривало близько 10 хвилин. Стефанчук не став його закривати формально — таке рішення мало забезпечити парламенту юридичну можливість працювати будь-де і за будь-якого розвитку подій, навіть якби Київ був оточений.

Читайте Рада звернулася до країн НАТО із закликом підтримати вступ України до блоку

На обличчі депутатів ОПЗЖ була гамма почуттів, яку не зіграєш

П’ятий президент України та нардеп Петро Порошенко розповів, що 24 лютого депутати ОПЗЖ в Раді були “тихше води, нижче трави! Він зазначив, що вони: Голови не підняли, не квакнули, не кукурікнули.

За словами Стефанчука, того дня проросійські депутати виглядали, м’яко кажучи, шокованими:

— Мені складно оцінювати їхній внутрішній стан, але вони прийшли, вони голосували за, і мені здається, що в них теж був шок від того, що щось відбувається. Я б у той день не хотів опинитись на їхньому місці.

Народний депутат Сергій Рахманін виокремив голову франції ОПЗЖ Юрія Бойка, який ще три роки тому їздив у Москву на зустрічі з Путіним, та його соратника Нестора Шуфрича. Він розповів, що на їхніх обличчях бачив таку гамму почуттів, яку точно важко було зіграти.

— Ті емоції, які були на обличчях Бойка і Шуфрича наприкінці лютого — це була розгубленість, а на обличчі Шуфрича — щось близьке до розпачу.

Врешті депутати ОПЗЖ були серед тих 300 депутатів, які 24 лютого терміново підтримали указ Зеленського про запровадження воєнного стану.

Зеленський дзвонив світовим лідерам просто на WhatsApp

За даними видання, 24 лютого Володимир Зеленський провів вісім телефонних розмов зі світовими лідерами на найвищому рівні.

Відбулися телефонні розмови з:

президентом США Джо Байденом,

прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном,

канцлером Німеччини Олафом Шольцом,

президентом Франції Еммануелем Макроном,

канцлером Австрії Карлом Негаммером,

президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом,

прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон,

президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Ще кілька розмов відбулися поза протоколом, коли Зеленський просто на WhatsApp набирав світових лідерів, минаючи будь-які служби та протоколи.

Близько 7-ї ранку 24 лютого Зеленський зі свого кабінету напряму набрав Бориса Джонсона, щоб попросити про допомогу. Він також телефонував президентам Польщі Анджею Дуді та Литви Ґітанасу Науседі.

У виданні наголосили, що у мирний час на організацію кожної такої розмови йшли тижні, а інколи місяці дипломатичних перемовин.

На нараду Данілова ніхто не включився із Херсона

Того дня на селекторну нараду з регіонами під керівництвом секретаря РНБО Олексія Данілова ніхто не включився з Херсону.

— Тоді ніхто не знав, що майже всі силовики втекли з міста ще напередодні, а місцеві СБУшники злили росіянам плани оборони. Тому скільки б Данілов не матюкав в бога душу порожнє віконечко Херсон, там ніхто не з’являвся, — пише УП.

Сергій Рахманін, який був учасником наради зазначив, що коли у ситуативній кімнаті з’явився Зеленський, “він не виглядав розгубленим”.

Резніков розповів, як міг потрапити у полон

За словами Олексія Резнікова, якби він діяв за протоколом безпеки, то мав би разом із керівництвом Міноборони їхати в Гостомель у запасний командний пункт Міноборони.

— ЗКП, який був закріплений за моїм персоналом, знаходився, будете сміятися, в Гостомелі, в захищеному місці, яке першим же потрапило в засідку. Теоретично, якби ми туди перемістилися хоча б за день-два, то в мене половина міністерства була б там. Майже в полоні, — розповів він.

Міністр сказав, що вони просто почали працювати з різних будівель, які належать відомству. А ось фінансистів він відправив за межі столиці, щоб вони змогли працювати у більш-менш безпечному місці.

Як евакуювали частину Кабміну

Резніков розповів, що того дня було вирішено, що частина Кабміну залишиться в Києві, а друга, зберігаючи кворум (12 міністрів), — могла б продовжувати ухвалювати рішення, перебуваючи в безпечній точці на заході України.

Він пояснив, що частина міністрів у Києві могла б провести будь-яке рішення уряду, якщо щось би сталося з іншою половиною, і навпаки.

— А навколо ж війна, безлад. Я обдзвонив ледь не все керівництво Укрзалізниці, поки ми тих два поїзди зібрали з того, що було. Ніяких розкошів — але люди були раді і тому, — розповів про евакуацію частини Кабміну тодішній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За його словами, міністрів вивозив “абсолютно звичайний поїзд”, який було скомплектовано з резервів. В дорозі міністри були 20 годин, адже потяг не був регулярним і були збої. Місцем призначення Івано-Франківська область не було відоме членам Кабміну та решті vip-пасажирів потяга. За словами Чернишова, маршрут прокладали на ходу.

Порожня Києво-Печерська лавра

За словами Петра Порошенка, 24 лютого Києво-Печерська лавра абсолютно порожня.

Дзвіниця Лаври розташована через дорогу від партійного офісу Порошенка. За його словами, вони намагались знайти монахів Лаври, щоб з ними умовитись, але нікого не відшукали — святиня була абсолютно порожня.

За два дні у Києві роздали 20 тис. автоматів Калашникова

Резніков розповів, що за перші дві доби вторгнення в Києві роздали понад 20 тис. автоматів Калашникова.

— Я дуже точно пам’ятаю, що мені сказали, що величезні черги в військкомати, центри комплектації за зброєю. Що люди почали записуватися в ТрО, не вистачає автоматів. Я тоді даю команду везти автомати, — згадує міністр.

Він визнав, що більшість стихійних блокпостів у Києві спочатку були неконтрольовані – на одному з них якось навіть затримали “обличчям в асфальт” міністра енергетики Германа Галущенка.

Він пояснив це фактором напруги та страху. Але поступово це все налагодили.