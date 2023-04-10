Квітень, 10 в 16:00

Російські окупаційні війська теоретично можуть готувати ракетну атаку на Україну навіть на Великдень. Адже загроза є постійно, тож до неї потрібно бути готовими.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Те, що країна, яка використовує релігію як зброю масового ураження, на сьогодні я так називаю Московський патріархат, може зробити це (здійснити ракетну атаку. – Ред.) і на Великдень, а може й не зробити, – зазначив Ігнат.

Він додав, що ознаки підготовки окупантів до ракетних атак є завжди. Тому неможливо точно сказати, чи завдасть РФ нового удару саме на Великдень.

Зараз дивляться

Ігнат звернув увагу, що російські кораблі то заходять в місця базування, то виходять у море. Те ж саме з літаками РФ, які перебувають на аеродромах базування.

– Вони розосередили стратегічну авіацію, але ж є інформація у нас і від наших партнерів, де стоять літаки, в якій кількості, чи є ракети біля них… Тому ми мусимо бути в готовності й мусимо захищати країну в будь-який час, – додав Ігнат.

Станом на 10 квітня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають чотири кораблі РФ. Серед них є один ракетоносій, на борту якого можуть розміщуватися до чотирьох крилатих ракет Калібр.

Днями Юрій Ігнат повідомив, що загроза ракетних ударів РФ по території України залишається, оскільки на російських аеродромах перебуває щонайменше 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95.