Квітень, 10 в 13:58

Україна повернула ще 24 дитини з тимчасово окупованої території Херсонщини.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– Ще 24 дитини з Херсонщини – нарешті вдома. Це одна із найскладніших рятувальних місій. Росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь у пропагандистському репортажі, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що наразі діти вдома, зі своїми рідними.

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Одна із найскладніших рятувальних місій. Україні вдалось повернути ще 24 дитини – Херсонська ОВА / 2 фотографии

Начальник ОВА також наголосив, що усіх українців, яких незаконно утримує Росія, повернуть додому.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що в Україні зафіксовано викрадення Росією 4 390 дітей, які є сиротами, напівсиротами або позбавленими батьківського піклування.

Джерело: Прокудін Олександр