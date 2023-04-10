Одна із найскладніших рятувальних місій. Україні вдалось повернути ще 24 дитини – Херсонська ОВА
Україна повернула ще 24 дитини з тимчасово окупованої території Херсонщини.
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
– Ще 24 дитини з Херсонщини – нарешті вдома. Це одна із найскладніших рятувальних місій. Росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь у пропагандистському репортажі, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що наразі діти вдома, зі своїми рідними.
Начальник ОВА також наголосив, що усіх українців, яких незаконно утримує Росія, повернуть додому.
Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що в Україні зафіксовано викрадення Росією 4 390 дітей, які є сиротами, напівсиротами або позбавленими батьківського піклування.
Джерело: Прокудін Олександр