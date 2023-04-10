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Факти / Україна

Окупанти зносять залізничний вокзал у Маріуполі – Андрющенко

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Маріуполь
Фото: Getty Images

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники демонтують будівлю залізничного вокзалу, яку самі ж і зруйнували в перші місяці повномасштабного вторгнення. Відповідне відео опублікував радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

– Загарбники почали демонтаж залізничного вокзалу та приватних будинків навкруги. Нащо – невідомо, – зазначив Андрющенко.

За словами Андрющенка, окупанти кажуть, ніби на розчищеному місці планують збудувати великий логістичний хаб. Однак радник мера Маріуполя нагадав, що слова ворога абсолютно нічого не вартують.

Джерело: Петро Андрющенко

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