Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У ЗСУ розповіли, де РФ найчастіше використовує так звані елітні війська

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія зосереджує так звані елітні війська здебільшого в районі Бахмута, Мар’їнки, Вугледару та Авдіївки.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

— Ці війська я називаю “гастролерами”. Це підрозділи десантників, які приїздять надати певну допомогу у штурмових діях. Але приїжджають вони ненадовго та особливих результатів не досягають, – розповів він.

Дмитрашківський також розповів, що інформація про контрнаступ ЗСУ зробила сильний переполох у Російській Федерації.

Зараз дивляться

— Ворог запанікував, і це відчутно не лише на Донецькому напрямку, але й на Запорізькому. Всі ми бачили та обговорювали окопи, які були викопані довжиною 70 км. Окрім того, ворог вже другий тиждень продовжує мінувати територію Запорізької області.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, контрнаступ воїнів ЗСУ відбувається фактично щодня, а інформаційний ажіотаж навколо чутливої теми працює не на користь планам Сил оборони України.

Він зазначив, що Київ не чекає “чарівних дат”, діє спокійно, системно та послідовно нищить російських окупантів.

Читайте
Чи готує РФ ракетний удар на Великдень: пояснення Повітряних сил ЗСУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка