У ЗСУ розповіли, де РФ найчастіше використовує так звані елітні війська

Квітень, 10 в 17:49

Росія зосереджує так звані елітні війська здебільшого в районі Бахмута, Мар’їнки, Вугледару та Авдіївки.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

— Ці війська я називаю “гастролерами”. Це підрозділи десантників, які приїздять надати певну допомогу у штурмових діях. Але приїжджають вони ненадовго та особливих результатів не досягають, – розповів він.

Дмитрашківський також розповів, що інформація про контрнаступ ЗСУ зробила сильний переполох у Російській Федерації.

Зараз дивляться

— Ворог запанікував, і це відчутно не лише на Донецькому напрямку, але й на Запорізькому. Всі ми бачили та обговорювали окопи, які були викопані довжиною 70 км. Окрім того, ворог вже другий тиждень продовжує мінувати територію Запорізької області.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, контрнаступ воїнів ЗСУ відбувається фактично щодня, а інформаційний ажіотаж навколо чутливої теми працює не на користь планам Сил оборони України.

Він зазначив, що Київ не чекає “чарівних дат”, діє спокійно, системно та послідовно нищить російських окупантів.