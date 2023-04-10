Він готувався до цього нападу все життя. Резніков описав атмосферу в кабінеті Залужного в перші години повномасштабного вторгнення

Квітень, 10 в 11:31

Фактично одразу після перших повідомлень про повномасштабне вторгнення РФ, будівля Міноборони України почала нагадувати великий термітник, де солдати-будівничі, навантажені мішками з піском, будували кожен свою ділянку великого оборонного контуру.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков у подкасті Української правди.

– Коли ти заходив у будівлю Міністерства оборони до того – там же купа постів, – то всі хлопці чергові стояли просто в формі. А коли я заїхав близько 5-ої ранку 24-го, то всі вони вже були в бронежилетах, в шоломах, з автоматами, з ріжками. Тобто по повній бойовій вдягнуті. Це зразу кидалося в очі. І миттєво почали рости мішки, з яких робилися укріплення, бойові позиції, – пригадав він.

За його словами, в приймальні головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного уже керували бойовими діями.

Зараз дивляться

– Приймалися доповіді відповідних командирів з різних напрямків: що відбувається, де, на якому напрямку. Приймаючи доповіді, давали реакцію відповідну. Доповідають: “Те-то і те-то відбувається, ми робимо те-то”. Окей. Якщо Залужний бачив, що, наприклад, потрібна підтримка арти, йде колона, він набирає того, хто відповідає за арту. Каже: “Можеш нанести ураження?”. “Так, скомунікуй”. Йшло реальне живе керування військами, – сказав міністр.

Він зазначив, що комунікація відбувалась через усі засоби: спецзв’язок, телефони захищені, просто звичайні месенджери тощо.

Глава Міноборони додав, що в його пам’яті не закарбувалося якоїсь особливої зміни, яка би з Залужним відбулась.

– Він був сфокусований і зібраний завжди, відколи я з ним познайомився. Тому він таким і залишався. Для нього нічого не змінилося. Він готувався все життя до цього нападу, і от цей момент настав. Залужний просто робив свою справу. І це дає завжди таку впевненість. Бо ти бачиш його, і Мойсюк (заступник Залужного, – Ред.) такий же, Шаптала (начальник Генштабу, – Ред.) такий же – абсолютно спокійні, – підкреслив він.

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