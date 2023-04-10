Квітень, 10 в 15:22

Російські кораблі перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі не обов’язково через підготовку до чергової атаки на територію України. Окупанти можуть боятися ударів ЗСУ по своєму флоту.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім в ефірі телемарафону Єдині новини.

– На мою думку, те, що зараз відбувається, то вони (кораблі РФ, – Ред.) там чергують не через те, що готуються до нападу. Вони бояться контрнаступу та ударів Збройних сил України, – наголосив Кім.

Він нагадав, що українські військові вже здійснювали ефективні удари по російських кораблях. Тож зараз окупанти вивели частину свого флоту з-під чергового можливого удару.

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Водночас частина військових кораблів РФ перебуває на чергуванні в Чорному морі.

– Вони частину флоту вивели з-під можливого удару, але частину залишили на чергуванні, – заявив Кім.

Станом на 10 квітня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають чотири кораблі РФ, з яких один носій крилатих ракет загальним залпом до чотирьох Калібрів.

Фото: Facebook Віталія Кіма