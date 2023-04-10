Квітень, 10 в 19:18

У понеділок, 10 квітня, українські військові знешкодили одразу три російські безпілотники над територією Чернігівської та Сумської областей.

Про це поінформували в Оперативному командуванні Північ.

Попередньо йдеться про безпілотники Орлан-10.

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– Два безпілотники, ймовірно Орлан-10, збили 10 квітня підрозділи з Сил оборони Сіверщини, – зазначається в повідомленні.

Один БпЛА вдалося збити на прикордонні Чернігівщини, а інший – Сумщини.

Роботу ще одного безпілотника воїни подавили за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) над Сумщиною.

Загалом від початку цієї доби українські військові знищили шість російських безпілотників різних типів (два ударні та чотири – розвідувальні). Крім того, захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24.

Варто зазначити, що в ніч на 10 квітня сили протиповітряної оборони знищили два дрони, ймовірно Shahed-136 та Гранат-4, на Харківщині.

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Джерело: ОК Північ