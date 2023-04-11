Фактичні цифри значно вищі: ООН підтвердила загибель 8 500 мирних жителів в Україні
Організація Об’єднаних Націй підтвердила загибель 8 500 мирних громадян з початку вторгнення російських військ в Україну.
Про це пише СNN із посиланням на Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
За їхніми даними, від 24 лютого 2022 року до 9 квітня 2023 року було вбито 8 490 мирних жителів, ще 14 244 осіб дістали поранення.
Фактичні цифри, ймовірно, будуть значно вище, оскільки інформацію з деяких прифронтових точок, таких як Маріуполь і Сєверодонецьк, було отримано із затримкою, а багато повідомлень очікують на підтвердження.
Більшість підтверджених смертей серед цивільного населення було зафіксовано на підконтрольних Україні територіях, які атакує Росія.
3 927 людей загинули в Донецькій та Луганській областях, де точаться запеклі бої. На територіях, тимчасово окупованих армією РФ, загинуло щонайменше 1 894 мирних мешканців.
Раніше ми повідомляли, що Міжнародна слідча комісія ООН не виявила ознак геноциду в діях Росії на території України.
Водночас експерти визнали, що РФ скоїла широкий спектр інших воєнних злочинів, зокрема навмисні вбивства, систематичні тортури та депортацію дітей.
Фото: Андрій Нєбитов
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