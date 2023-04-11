Генерал Павлюк розповів, коли і як почався контрнаступ ЗСУ на Київщині

Початком наступу ЗСУ на Київщині можна назвати другу половину березня 2022 року, коли на Поліському напрямку підрозділи ЗС РФ перейшли до оборони. І вже 2 квітня Міноборони повідомило про звільнення області.

Про це заявив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, сповільнити темпи просування росіян вдалося, застосувавши руйнування мостів на підступах до Києва, знищення наведених ними переправ, а далі українські захисники почали блокування окупаційних військ із західного та північного напрямку, після чого перейшли у контрнаступ.

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– Контрнаступальні дії Сили оборони почали проводити з 19 березня 2022 року. Тоді проводилися пошуково-ударні дії на напрямках Білогородки, Полісся та Броварів, а також були спроби витиснути ворога з Макарова, Бородянки, Великої Димерки, Нової (Старої) Басані, – уточнив Павлюк.

Генерал наголосив, що за результатами проведення цих контратак наші військові звільнили частину окупованих територій Київської області та створили передумови оточення значної частини російських підрозділів.

Він розповів, що через підрив дамби у Козаровичах частина окупантів, які форсували річку Ірпінь у районі Мощуна, були відрізані від основних сил, тому ворог не зміг розвинути наступ на Київ.

– Ворог недооцінив готовність наших військ до ведення стійкої оборони, завчасне їх розгортання, підготовку оборонних рубежів. А найголовніше – масовий опір місцевого населення, – підсумував генерал.

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