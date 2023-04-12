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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Надважливо не втратити шлях: Зеленський нагадав про завдання для кожного українця

Надважливо не втратити шлях: Зеленський нагадав про завдання для кожного українця
Фото: Офіс президента

Україна зараз на такому етапі війни, коли важливо й нашому суспільству, і партнерам не втрачати відчуття шляху, який маємо пройти.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.

– Саме (відчуття, – Ред.) шляху. Шляху, який попереду. Порівняно з минулим роком у багатьох місцях зараз тихіше. Але це не означає, що можна десь там ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі. Нам вдалося зробити багато разом із партнерами для захисту людей, України, всієї Європи. Але це не означає, що зараз час спочивати на лаврах. Шлях – попереду. Рух – попереду. Те, для чого ми потребуємо не меншої єдності, ніж раніше. Не меншої зосередженості, ніж раніше, – заявив голова держави.

Він зазначив, що так само, як і раніше, наші позиції на фронті, українські військові потребують політичної та інформаційної підтримки.

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Володимир Зеленський

– Так само, як і раніше, наші позиції на фронті, всі наші воїни на позиціях мають підтримуватися українськими позиціями політично й інформаційно, силою зброї та силою нашою суспільного єднання, нашою внутрішньою стійкістю та міцністю звʼязків України зі світом. І це те, що є завданням як держави, так і всіх у державі, як України, так і всіх у світі, хто цінує вільне життя й міжнародний порядок, заснований на правилах, – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що “нерозумно просто пасивно сподіватися, що перемогу принесе хтось інший, той, хто зараз в окопах, хто зараз у штурмах”, перемога – це спільне завдання.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія
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