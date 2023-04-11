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Факти / Україна

Пів тисячі ліквідованих окупантів за добу: оновлені дані Генштабу ЗСУ на 11 квітня

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні_втрати РФ_знищена техніка Росії

За добу українські захисники знищили ще орієнтовно 500 російських окупантів.

Загалом на 412-ту добу повномасштабної війни в армії РФ стало менше на 179 320 солдатів.

Недорахувались протягом доби загарбники семи танків, 10 бойових броньованих машин, 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також п’яти одиниць спеціальної техніки.

Зараз дивляться

Протягом 10 квітня Збройні сили України спалили 15 ворожих артилерійських систем та одну реактивну систему залпового вогню.

У небі над Україною було збито гелікоптер Мі-24 та дев’ять безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 11 квітня 2023

  • особового складу ‒ близько 179 320 (+500),
  • танків ‒ 3 644 (+7),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 038 (+10),
  • артилерійських систем – 2 765 (+15),
  • реактивних систем залпового вогню – 535 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 282,
  • літаків – 307,
  • гелікоптерів – 293 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 2 332 (+9),
  • крилатих ракет ‒ 911,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 620 (+13),
  • спеціальної техніки ‒ 316 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 412-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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