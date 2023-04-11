Пів тисячі ліквідованих окупантів за добу: оновлені дані Генштабу ЗСУ на 11 квітня
За добу українські захисники знищили ще орієнтовно 500 російських окупантів.
Загалом на 412-ту добу повномасштабної війни в армії РФ стало менше на 179 320 солдатів.
Недорахувались протягом доби загарбники семи танків, 10 бойових броньованих машин, 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також п’яти одиниць спеціальної техніки.
Протягом 10 квітня Збройні сили України спалили 15 ворожих артилерійських систем та одну реактивну систему залпового вогню.
У небі над Україною було збито гелікоптер Мі-24 та дев’ять безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Втрати РФ на 11 квітня 2023
- особового складу ‒ близько 179 320 (+500),
- танків ‒ 3 644 (+7),
- бойових броньованих машин ‒ 7 038 (+10),
- артилерійських систем – 2 765 (+15),
- реактивних систем залпового вогню – 535 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 282,
- літаків – 307,
- гелікоптерів – 293 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 2 332 (+9),
- крилатих ракет ‒ 911,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 620 (+13),
- спеціальної техніки ‒ 316 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 412-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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