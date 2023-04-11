У Болгарії обговорюється передання винищувачів МіГ-29 Україні в обмін на нові літаки
Міноборони Болгарії підтвердило факт переговорів про передання Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів більш сучасних бойових літаків.
Про це повідомляє агентство EFE, передає Інтерфакс-Україна.
У Софії наголосили, що безкоштовно передавати винищувачі Києву не мають наміру.
ЕFЕ зазначає, що наразі Болгарія має 16 винищувачів МіГ-29, причому з них лише шість у робочому стані. Через санкції ЄС проти Росії Болгарія більше не може отримувати технічну допомогу від російської сторони.
Про контакти Болгарії з партнерами з приводу можливого передання літаків Україні також повідомлялося в секретних документах Пентагону, які днями просочились у мережу.
У агентстві додають, що якщо Болгарія вирішить зараз передати Україні свої МіГ-29, то щонайменше на півтора роки залишається взагалі без винищувачів, оскільки партія F-16, раніше закуплених у США, прибуде лише 2025 року.
Водночас президент Болгарії Румен Радєв неодноразово висловлювався проти постачання зброї Україні та висловлював сподівання на те, що уряд більше не постачатиме ЗСУ озброєння. Наразі в Болгарії працює тимчасовий уряд, призначений саме Радєвим.
Раніше Болгарія визначила російську військову агресію як найбільш безпосередню загрозу глобальному миру.