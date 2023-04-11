Квітень, 11 в 8:25

Міноборони Болгарії підтвердило факт переговорів про передання Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів більш сучасних бойових літаків.

Про це повідомляє агентство EFE, передає Інтерфакс-Україна.

У Софії наголосили, що безкоштовно передавати винищувачі Києву не мають наміру.

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ЕFЕ зазначає, що наразі Болгарія має 16 винищувачів МіГ-29, причому з них лише шість у робочому стані. Через санкції ЄС проти Росії Болгарія більше не може отримувати технічну допомогу від російської сторони.

Про контакти Болгарії з партнерами з приводу можливого передання літаків Україні також повідомлялося в секретних документах Пентагону, які днями просочились у мережу.

У агентстві додають, що якщо Болгарія вирішить зараз передати Україні свої МіГ-29, то щонайменше на півтора роки залишається взагалі без винищувачів, оскільки партія F-16, раніше закуплених у США, прибуде лише 2025 року.

Водночас президент Болгарії Румен Радєв неодноразово висловлювався проти постачання зброї Україні та висловлював сподівання на те, що уряд більше не постачатиме ЗСУ озброєння. Наразі в Болгарії працює тимчасовий уряд, призначений саме Радєвим.

Раніше Болгарія визначила російську військову агресію як найбільш безпосередню загрозу глобальному миру.