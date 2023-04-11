У Києві мешканці чули вибухи
У Києві мешканці повідомляють про вибухи.
Офіційного підтвердження наразі немає. Повітряна тривога у столиці оголошена не була.
Місцеві пишуть, що приблизно о 18:35 було чутно вибухи і що після цього у багатьох на Позняках зникла вода.
Нагадаємо, що 9 квітня у Київській області пролунав вибух і спалахнула масштабна пожежа.
А 6 квітня у Києві теж було чутно вибухи, про це писали місцеві.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 412-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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