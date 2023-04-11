У великодні дні відділення Нової пошти працюватимуть за звичайним графіком, без скорочень.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

– У неділю 16 квітня та у понеділок 17 квітня відділення Нової пошти працюватимуть за своїм звичайним графіком, без скорочень. Адресний забір, кур’єрська доставка на адресу та у поштомати також працюватимуть без змін, за звичайним графіком, – йдеться у повідомленні.

Знайти найближче відділення та дізнатися графік його роботи можна за посиланням.

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Нещодавно ми повідомляли, що Нова пошта запустила адресне відправлення посилок у Польщі.

Відтепер клієнти компанії можуть викликати кур’єра на будь-яку польську адресу, щоб надіслати документи або посилки до 30 кг в Україну.

Послуга діє по всій території Польщі, навіть у тих містах, де немає відділень Nova Post.

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