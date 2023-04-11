Як працюватимуть відділення Нової пошти на Великдень
У великодні дні відділення Нової пошти працюватимуть за звичайним графіком, без скорочень.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
– У неділю 16 квітня та у понеділок 17 квітня відділення Нової пошти працюватимуть за своїм звичайним графіком, без скорочень. Адресний забір, кур’єрська доставка на адресу та у поштомати також працюватимуть без змін, за звичайним графіком, – йдеться у повідомленні.
Знайти найближче відділення та дізнатися графік його роботи можна за посиланням.
Нещодавно ми повідомляли, що Нова пошта запустила адресне відправлення посилок у Польщі.
Відтепер клієнти компанії можуть викликати кур’єра на будь-яку польську адресу, щоб надіслати документи або посилки до 30 кг в Україну.
Послуга діє по всій території Польщі, навіть у тих містах, де немає відділень Nova Post.
Чи є серед західних пілотів ті, що вміють літати на F-16 і хотіли б служити в українських Збройних силах проти росіян. Як американські пілоти бачать надійний захист українського неба та який вплив, на їхню думку, на російсько-українську війну матиме передання західних винищувачів.Артем Куля, Ілля Нежигай