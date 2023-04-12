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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Данілов прокоментував 4 сценарії розвитку війни, оприлюднені NYT

Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Україна має один сценарій розвитку війни, який передбачає звільнення незаконно окупованих територій від російських загарбників.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, коментуючи чотири сценарії, оприлюднені The New York Times.

– Все, що стосується стратегії щодо звільнення українських територій – це закрита інформація. Вона не може бути розповсюджена джерелами, які є на території нашої країни. Війна – це дуже складна річ. Сучасна війна ще складніша, ніж Друга світова та інші війни, які були на планеті. Вона відрізняється багатьма процесами, – сказав він в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

За словами Данілова, всі сценарії, наведені газетою NYT, є вкрай складними, і мають бути певні обставини для їх реалізації.

– Це доволі неприємна річ, коли пишуть про загибель тих чи інших керівників нашої країни. Радив би не звертати увагу на такі сценарії, бо це дуже небезпечно. Є більш зрозумілий сценарій – це наша армія, наші військові, які зараз готуються, воюють і боронять нашу країну, – сказав секретар РНБО.

Раніше NYT оприлюднила чотири “дикі” сценарії розвитку війни в Україні, які нібито розглядала розвідка Міноборони США.

Гіпотетичні сценарії включають смерть президентів Росії Володимира Путіна та України Володимира Зеленського, зміну керівництва в Збройних силах Росії та удар України по Кремлю.

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Війна в Україні, Олексій Данілов, Розвідка
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