Валентина Чорна, редакторка стрічки
Окупанти обстрілюють Очаків із РСЗВ – поліція
Ввечері 12 квітня російські окупанти обстрілюють місто Очаків Миколаївської області.
Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.
– Знову обстріли міста, з певною періодичністю, попередньо, з РСЗВ. Пошкодження та потерпілих встановлюємо, поліція і ДСНС працюють на місці! – написав він.
Зазначимо, що вчора Росія атакувала Очаків з Кінбурнської коси. Внаслідок обстрілу пошкоджено до десятка приватних будинків і цивільний автотранспорт, обійшлося без жертв.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 413-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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