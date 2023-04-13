Ввечері 12 квітня російські окупанти обстрілюють місто Очаків Миколаївської області.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

– Знову обстріли міста, з певною періодичністю, попередньо, з РСЗВ. Пошкодження та потерпілих встановлюємо, поліція і ДСНС працюють на місці! – написав він.

Зазначимо, що вчора Росія атакувала Очаків з Кінбурнської коси. Внаслідок обстрілу пошкоджено до десятка приватних будинків і цивільний автотранспорт, обійшлося без жертв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 413-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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