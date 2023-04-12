Наразі в Україні немає потреби щодо запровадження електронних повісток через Дію.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, чи чекати зараз українцям відповідних змін у законодавстві.

За його словами, існує три аспекти, які впливають на цей процес. По-перше, в Україні існує контрольований процес мобілізації і Міністерство оборони України разом зі ЗСУ займаються цим ним доволі ефективно.

По друге, хоч міністр цифрової трансформації Михайло Федоров казав, що для запровадження електронних повісток через Дію потрібно змінити низку документів, регуляторних актів в законодавстві України, радник керівника Офісу президента Подоляк запевняє, що зараз в цьому зараз немає потреби.

По-третє, українські ТЦК сьогодні працюють досі ефективно, хоча час від часу є певні помилки, які українські військові постійно виправляють.

– Сьогодні немає потреби змінювати порядок мобілізації в Україні. В Росії ж відбулась істерична дія через парламент, коли депутати тричі проголосували і отримали електронний мобілізаційний документ, – сказав він.

За його словами, розуміють, що вже не контролюють ситуацію щодо мобілізації у своїй країні. Серед населення вже немає пропагандистських настроїв, які були разом із початком повномасштабного вторгнення, оскільки Кремль за ці 14 місяців не зміг пояснити росіянам причини війни.

Крім того, влада Росії не змогла пояснити своєму народу, для чого потрібно мобілізувати таку велику кількість громадян.

“Така істерична поведінка свідчить про те, що втрати окупантів – захмарні. А в Україні на цей момент немає потреби запроваджувати електронні повістки”, – сказав Михайло Подоляк.

Як раніше заявив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік, повістки не приходитимуть через Дію, оскільки це політична позиція щодо сервісу.

Перед цим нардеп Федір Веніславський, який є очільником профільного комітету Верховної Ради, що займається пошуком варіантів залучення людей до мобілізації, допустив можливість вручення повісток через месенджери, оскільки багато чоловіків призовного віку проживають не за місцем реєстрації.

Згодом глава Мінцифри Михайло Федоров відповів на це, що сьогодні немає технічної можливості запустити розсилання повісток до військкоматів через месенджери.

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