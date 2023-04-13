Резніков спростував заяву про присутність військ НАТО в Україні

На території України немає персоналу НАТО, за винятком військових аташе.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на спільній пресконференції з іспанською колегою Маргарет Роблес.

Заяви про наявність військ НАТО в Україні поширились після “зливу” секретних документів Пентагону.

Відповідаючи на запитання про витік, Резніков звернув увагу на те, що там є багато недостовірних і неактуальних даних.

Міністр висловив впевненість, що бенефіціаром зливу документів є або Росія, або її союзники чи симпатики.

Своєю чергою партнери України працюватимуть над тим, щоб “нейтралізувати витік і уникнути цього в майбутньому”.

Також Резніков наголосив, що, попри витік інформації, Україна має повну довіру до американських союзників.

За словами міністерки оборони Іспанії Маргарет Роблес, єдність союзників по НАТО і Європейському Союзу залишається сильною, і Росії не вдасться її розірвати.

Джерело : CNN

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