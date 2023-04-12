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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Росія атакувала Очаків з Кінбурнської коси

Росія атакувала Очаків з Кінбурнської коси
Фото: Pixabay

Окупаційні війська Росії обстріляли місто Очаків Миколаївської області.

Про це повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шахет.

–  Очаків, Миколаївська область! Знову обстріли, попередньо з РСЗВ зі сторони Кінбурнської коси, – написав він.

Шахет додав, що наразі пошкодження та потерпілих встановлюються, а поліція та ДСНС працюють на місці.

Вибух, Миколаївська область, Очаків
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