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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У МЗС звернулися до Гааги з вимогою відреагувати на відео страти військового ЗСУ

У МЗС звернулися до Гааги з вимогою відреагувати на відео страти військового ЗСУ
Фото: Depositphotos

МЗС України закликає Міжнародний кримінальний суд звернути увагу на відео, де російські військові страчують українського полоненого.

Про це йдеться у заяві відомства.

– Вбивство українського полоненого, зафіксоване на відео, є серйозним порушенням Женевських конвенцій і воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду, – йдеться у повідомленні МЗС.

У міністерстві наголошують, що це не перший випадок кричуще нелюдського поводження російських військ з українськими полоненими.

МЗС закликало Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу “на чергове звірство російських військових в контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами РФ на території України”.

Окрім того, Україна закликає міжнародну спільноту вжити рішучих термінових заходів задля посилення допомоги, аби захистити українців від російського геноциду та звільнити всі території.

Відео зі стратою українського військовополоненого почало поширюватись у мережі увечері 11 квітня.

Український омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Червоного Хреста з вимогою, щоб росіяни понесли відповідальність за страту українського бійця.

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Джерело: МЗС
Війна в Україні, Воєнні злочини, МЗС України, МКС
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