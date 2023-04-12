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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

За самовіддані дії заради свободи: Зеленський отримав два ордени від Ічкерії

Володимир Зеленський, Кирило Буданов
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський отримав від уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні найвищі державні нагороди – орден Честь Нації та орден імені Джохара Дудаєва.

Главу Української держави відзначили за видатні заслуги й самовіддані дії заради свободи та демократії в усьому світі, а також за особисті заслуги перед чеченським народом.

– Його політична твердість і вірність рідній країні зуміли згуртувати народ України перед загрозою, що нависла, від вікового ворога в особі Росії та її кровожерливих монстрів, які захопили владу терористичними методами, – йдеться у постанові, підписаній головою уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмедом Закаєвим 27 листопада 2022 року.

нагороди Зеленського - орден Честь Нації та орден імені Джохара Дудаєва.

Нагороди Зеленському особисто передав очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Орден Джохара Дудаєва присуджують кавалерам ордена Честь Нації.

Таким орденом нині нагороджені чеченські політичні діячі Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч Вітаутас Ландсбергіс.

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Джерело: Офіс президента
Володимир Зеленський, Нагорода
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