На території України не буде жодної руїни, і це буде цілком конкретним доказом повного програшу держави-терориста.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

– Світ знає рішення – щодо активів Росії, російських посадовців, олігархів, які багатіли, поки їхня держава ставала терористом. Усі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія принесла біль і страждання. Російські активи повинні піти на відновлення після агресії. Війна повинна вийти найдорожчою – саме для агресора. І все для цього ми робимо. Дякую партнерам, які нас підтримують, – сказав президент.

Зеленський повідомив, що сьогодні взяв участь у зустрічі, де обговорювалася фінансова підтримка України. Головною темою стало відновлення нашої держави після бойових дій.

– Я подякував партнерам за те, що вони допомагають нам зберігати стійкість України, нашу фінансову стабільність. І закликав бути активнішими, щоб Україна могла бути активнішою у відбудові, у поверненні українцям нормального життя, – сказав президент.

Також у середу Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США.

– Поінформував про те, що відбувається зараз на полі бою, і про наші можливості. Як і завжди, ми продемонстрували, що наші відносини з Америкою в постачанні зброї, у фінансовій підтримці є повністю чистими, повністю прозорими. Щодо кожного цента й кожної одиниці зброї партнери мають повне бачення. І це важливо, щоб жодні штучні маніпуляції не псували нашої довіри, – повідомив глава держави.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.