Готуємо хлопців, чекаємо постачання зброї і наближаємо перемогу – Зеленський
Україна готує бійців, чекає постачання зброї від партнерів та наближає перемогу у війні проти російських загарбників.
Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.
– Провів Військовий кабінет, особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, Офісом. Лише те, що безпосередньо необхідно для управління передовою й забезпеченням активних дій України, захистом нашої держави від російського терору. Це було змістовно. І наші дії будуть потужними, – сказав він.
Сьогодні у Маріїнському палаці вперше був відзначений День працівників і працівниць українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський нагородив представників цієї галузі.
Також президент провів нараду з урядовцями щодо законодавчих кроків для наближення членства України у Європейському Союзі.
– Мета нашої держави – абсолютно досяжна. Україна буде інтегрованою з усіма інституціями та практиками Євросоюзу, набуде повноправне членство. З нашого боку – повна готовність, – наголосив Зеленський.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна