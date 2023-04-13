Україна готує бійців, чекає постачання зброї від партнерів та наближає перемогу у війні проти російських загарбників.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

– Провів Військовий кабінет, особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, Офісом. Лише те, що безпосередньо необхідно для управління передовою й забезпеченням активних дій України, захистом нашої держави від російського терору. Це було змістовно. І наші дії будуть потужними, – сказав він.

Сьогодні у Маріїнському палаці вперше був відзначений День працівників і працівниць українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський нагородив представників цієї галузі.

Також президент провів нараду з урядовцями щодо законодавчих кроків для наближення членства України у Європейському Союзі.

– Мета нашої держави – абсолютно досяжна. Україна буде інтегрованою з усіма інституціями та практиками Євросоюзу, набуде повноправне членство. З нашого боку – повна готовність, – наголосив Зеленський.

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