Російські еліти не вірять у перемогу, але сподіваються на нічию – ГУР

Еліти в Росії давно не сподіваються на перемогу у війні проти України, однак чинити опір режиму вони також не готові.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері 24 каналу.

– На успіх там уже давно ніхто не сподівається, окрім, можливо, кількох зовсім хворих людей. Є розуміння фатальної безнадійності. Сподіваються у кращому випадку на якусь патову ситуацію чи нічию, коли вдасться зберегти свої власні інтереси, – сказав він.

За його словами, вже давно зрозуміло, що війна – стратегічна поразка для російського військово-політичного керівництва та бізнес-еліти.

Водночас Юсов зазначає, що впливові люди РФ не готові чинити опір режиму. Поки що їхній максимум – готовність до спроб захисту своїх персональних інтересів в обмін на якусь інформацію чи якусь взаємодію, додав він.

Представник ГУР також висловив впевненість, що згодом росіяни будуть готовими до більш рішучих дій.

Раніше в ГУР заявили, що викладення в мережі чергового відео з публічною стратою українського військовополоненого – це цілеспрямована державна політика РФ.

Джерело : 24 канал

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