Ілля Нежигай, редактор стрічки
Спортсменам України заборонили брати участь у змаганнях разом з росіянами чи білорусами
Українським збірним офіційно заборонили брати часть у змаганнях, де будуть представники з Росії чи Білорусі.
Відповідний наказ був оприлюднений на сайті Міністерства молоді та спорту.
Це стосується олімпійських, неолімпійських, а також паралімпійських видів спорту.
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