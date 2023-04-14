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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Спортсменам України заборонили брати участь у змаганнях разом з росіянами чи білорусами

Спортсменам України заборонили брати участь у змаганнях разом з росіянами чи білорусами

Українським збірним офіційно заборонили брати часть у змаганнях, де будуть представники з Росії чи Білорусі.

Відповідний наказ був оприлюднений на сайті Міністерства молоді та спорту.

Це стосується олімпійських, неолімпійських, а також паралімпійських видів спорту.

Новина доповнюється…

Війна в Україні, Міністерство спорту, Олімпіада
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