У Херсоні пролунав вибух.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим не була оголошена повітряна тривога.

Представники української влади чи військові наразі не коментували інформацію щодо вибухів.

Перед цим росіяни 13 квітня також обстрілювали Херсон. За свідченнями місцевих, перший обстріл стався орієнтовно о 01:50. Зранку четверга росіяни обстріляли парк у Дніпровському районі Херсону, є загиблі.

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