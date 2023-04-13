Тривогу не оголошували: у Херсоні втретє за добу пролунали вибухи
У Херсоні пролунав вибух.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим не була оголошена повітряна тривога.
Представники української влади чи військові наразі не коментували інформацію щодо вибухів.
Перед цим росіяни 13 квітня також обстрілювали Херсон. За свідченнями місцевих, перший обстріл стався орієнтовно о 01:50. Зранку четверга росіяни обстріляли парк у Дніпровському районі Херсону, є загиблі.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна