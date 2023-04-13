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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У 2023 році на проєкти швидкої відбудови України потрібно $14 млрд – Шмигаль

У 2023 році на проєкти швидкої відбудови України потрібно $14 млрд – Шмигаль

Україні необхідно зібрати $14 млрд до середини поточного, щоб забезпечити потреби на 2023 рік для швидкого відновлення, що підтверджується аналізом Світового банку.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання круглого столу міністрів на підтримку України в рамках зборів Світового банку та МВФ.

– Нам потрібно зібрати не пізніше першого півріччя цього року, щоб встигнути вкласти ці гроші в соціальну інфраструктуру, транспортну інфраструктуру, – сказав він.

Прем’єр наголосив, що Україна має надію на підтримку міжнародних партнерів, водночас зі свого боку зробить усе для реконструкції держави та відновлення економіки в найкоротші терміни.

Денис Шмигаль додав, що втрати і витрати України безпрецедентні, тому держава потребує зовнішньої підтримки, яка піде на покриття дефіциту бюджету і на відновлення економіки та відновлення країни.

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Денис Шмигаль

Очільник українського уряду додав, що звіт Світового банку, Єврокомісії та ООН вказує на оцінку довгострокових потреб у відновленні наслідків першого року війни у $411 млрд.

Крім того, прем’єр подякував МВФ за затвердження 31 березня 2023 року нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на загальну суму $15,6 млрд у межах загального пакета допомоги на $115 млрд.

“Це надзвичайно важливо для моєї країни в плані макроекономічної стабільності і як сигнал для Російської Федерації про те, що наші партнери з нами доти, доки це необхідно”, – сказав він.

Прем’єр додав, що сьогодні також важливим є утворення нового грантового Цільового фонду підтримки Світовим банком, який має сприяти відновленню та реформуванню України (URTF) для проєктів із відновлення транспортної інфраструктури, енергетики та охорони здоров’я, а також висловив особливу подяку США за вже надану грантову допомогу $15,5 млрд і майбутні $7,4 млрд до кінця року.

“Ми відкриті і прозорі в питаннях фінансової підтримки, надаємо всю запитувану інформацію Світовому банку, адміністрації США, МВФ, і готові надати ще більш детальну інформацію. Наше Міністерство фінансів працює щодня, надсилаючи всі необхідні звіти”, – сказав Шмигаль.

Денис Шмигаль додав, що відновлення України стане одним із найбільших інвестиційних проєктів в історії Європи, тому вже сьогодні Україні потрібно приділити найпильнішу увагу, що передбачає залучення $14,1 млрд на швидке відновлення є країни.

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Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль

Війна в Україні, Денис Шмигаль, МВФ, Світовий банк
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