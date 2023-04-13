Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух – мер
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
– У Мелітополі гучно! У центрі міста чути сильний вибух. Чекаємо на подробиці, хто невдало палить або як несправно працює ворожа ППО, – йдеться у повідомленні.
Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські окупанти масово будують фортифікаційні споруди біля міста та мінують поля, готуючись до контрнаступу ЗСУ.
Джерело: Іван Федоров
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