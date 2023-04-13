Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух – мер

У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух – мер
Фото: Pixabay

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

– У Мелітополі гучно! У центрі міста чути сильний вибух. Чекаємо на подробиці, хто невдало палить або як несправно працює ворожа ППО, – йдеться у повідомленні.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські окупанти масово будують фортифікаційні споруди біля міста та мінують поля, готуючись до контрнаступу ЗСУ.

Читайте також
У РФ деякі регіони скасували паради до Дня Перемоги: росіяни можуть запанікувати
Парад до Дня Перемоги в РФ

Джерело: Іван Федоров

Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
“Злив” даних Пентагону. США вважають, що генсек ООН занадто поступливий до Росії
Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Дозвукова ракета Х-50: технічні характеристики та які цілі здатна вражати
стратегійчний Ту-160
Окупанти не можуть взяти Бахмут під повний контроль – Маляр
Втрати РФ
У РФ скаржаться, що США не видають візи делегації для участі у заходах ООН
МЗС РФ
Розвідка “приблизно” встановила особи росіян, які стратили бійця ЗСУ – Лубінець
У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух – мер
Відео
Якби ми не обороняли Бахмут, то ворог би йшов вглиб території України – Маляр

Російські окупаційні війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке повністю розбомблене, однак якби не українські захисники, то ворог просунувся б углиб України.

Яна Брензей, Ілля Нежигай
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух – мер
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух – мер
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь