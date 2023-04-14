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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

До Польщі з Канади прибули вісім танків Leopard 2 для України

До Польщі з Канади прибули вісім танків Leopard 2 для України

До Польщі прибули усі вісім бойових танків Leopard 2, які раніше обіцяла Канада для України.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

– Це офіційно: всі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяних Канадою для України, прибули до Польщі. Ми продовжуватимемо стояти з Україною і надавати українцям інструменти, необхідні для боротьби та перемоги у цій війні, – написала вона.

Вона також додала фото, на якому танк завантажують в літак в Канаді.

Раніше Аніта Ананд ще 15 березня писала про те, що Україна “найближчими тижнями” отримає від Канади вісім танків Leopard 2.

Наприкінці березня стало відомо, що уряд Канади планує закласти у свій держбюджет на 2023 рік близько $1,8 млрд фінансової та військової підтримки для України.

Очільник Міноборони Олексій Резніков показав західну техніку, яку отримала Україна від країн-партнерів. Серед продемонстрованого були, зокрема, британські танки Challenger 2, БТР від Сполучених Штатів Stryker та Cougar, а також БМП Marder, що прибули до України з Німеччини.

Фото: Anita Anand

Війна в Україні, ЗСУ, Канада, Польща, Танки для України
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