До Польщі з Канади прибули вісім танків Leopard 2 для України
До Польщі прибули усі вісім бойових танків Leopard 2, які раніше обіцяла Канада для України.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.
– Це офіційно: всі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяних Канадою для України, прибули до Польщі. Ми продовжуватимемо стояти з Україною і надавати українцям інструменти, необхідні для боротьби та перемоги у цій війні, – написала вона.
Вона також додала фото, на якому танк завантажують в літак в Канаді.
Раніше Аніта Ананд ще 15 березня писала про те, що Україна “найближчими тижнями” отримає від Канади вісім танків Leopard 2.
Наприкінці березня стало відомо, що уряд Канади планує закласти у свій держбюджет на 2023 рік близько $1,8 млрд фінансової та військової підтримки для України.
Очільник Міноборони Олексій Резніков показав західну техніку, яку отримала Україна від країн-партнерів. Серед продемонстрованого були, зокрема, британські танки Challenger 2, БТР від Сполучених Штатів Stryker та Cougar, а також БМП Marder, що прибули до України з Німеччини.
Фото: Anita Anand
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко