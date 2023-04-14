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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Ігнат пояснив, як науковці та інженери допомагають протидіяти бомбам та ракетам РФ

Юрій Ігнат

Науковці та інженери допомагають Збройним силам України протидіяти регулярним обстрілам РФ, під час яких агресор застосовує ракети, дрони та авіабомби.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі агентству УНН.

Він пояснив, що до цього процесу залучений Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ). Його експертизи допомагають українським військовим зрозуміти, які можливості має РФ, яку зброю застосовує та з чого вона складається.

У подальшому ця інформація допомагає придушувати повітряні цілі РФ за допомогою засобів радіолокаційної боротьби.

– Нам потрібно знати, яка зброя нас атакує. Повітряні сили бачать ціль на радарі… Кожна ціль має свої параметри – висоту польоту, напрямок руху і так далі. З чого ця ціль складається – це вже інше питання. Це те, що вивчає КНДІСЕ, вивчають науковці, військові, інженери, щоб зрозуміти, як ще можна протидіяти цим цілям, – наголосив Ігнат.

За його словами, експертизи КНДІСЕ, наприклад, можуть допомагати відводити російські авіаційні бомби засобами радіоелектронної боротьби. Ці засоби можуть придушити сигнал GPS у керованих авіабомб.

– Летять вони у напрямку за своєю інерцією, а GPS-навігація через супутник дозволяє ними управляти дистанційно, щоб їх направляти у свою ціль, – розповів Ігнат.

Проводиться експертиза і ракет, які РФ застосовує проти України (зокрема крилатих ракет). Вся ця інформація буде корисною для військових, щоб розуміти, “що ж всередині” російської зброї.

Як приклад речник Повітряних сил згадав про вивчення експертами КНДІСЕ іранських дронів-камікадзе Шахед (Shahed). Вони розібрали безпілотник і виявили, що в ньому використовується одразу чотири GPS.

– Тобто ви подавите один – треба буде подавити і другий. А потім третій і четвертий, щоб вплинути на нього засобами радіоелектронної боротьби. Тому це здавалося б примітивно, а з іншого боку – не все так просто, – уточнив Ігнат.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія планує запустити виробництво крилатих ракет Х-50. Це може означати посилення ракетних ударів РФ по Україні восени.

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Фото: Facebook Юрія Ігната

Джерело: УНН
Бомба, Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Юрій Ігнат
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

Маргарита Верещагіна
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