Науковці та інженери допомагають Збройним силам України протидіяти регулярним обстрілам РФ, під час яких агресор застосовує ракети, дрони та авіабомби.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі агентству УНН.

Він пояснив, що до цього процесу залучений Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ). Його експертизи допомагають українським військовим зрозуміти, які можливості має РФ, яку зброю застосовує та з чого вона складається.

У подальшому ця інформація допомагає придушувати повітряні цілі РФ за допомогою засобів радіолокаційної боротьби.

– Нам потрібно знати, яка зброя нас атакує. Повітряні сили бачать ціль на радарі… Кожна ціль має свої параметри – висоту польоту, напрямок руху і так далі. З чого ця ціль складається – це вже інше питання. Це те, що вивчає КНДІСЕ, вивчають науковці, військові, інженери, щоб зрозуміти, як ще можна протидіяти цим цілям, – наголосив Ігнат.

За його словами, експертизи КНДІСЕ, наприклад, можуть допомагати відводити російські авіаційні бомби засобами радіоелектронної боротьби. Ці засоби можуть придушити сигнал GPS у керованих авіабомб.

– Летять вони у напрямку за своєю інерцією, а GPS-навігація через супутник дозволяє ними управляти дистанційно, щоб їх направляти у свою ціль, – розповів Ігнат.

Проводиться експертиза і ракет, які РФ застосовує проти України (зокрема крилатих ракет). Вся ця інформація буде корисною для військових, щоб розуміти, “що ж всередині” російської зброї.

Як приклад речник Повітряних сил згадав про вивчення експертами КНДІСЕ іранських дронів-камікадзе Шахед (Shahed). Вони розібрали безпілотник і виявили, що в ньому використовується одразу чотири GPS.

– Тобто ви подавите один – треба буде подавити і другий. А потім третій і четвертий, щоб вплинути на нього засобами радіоелектронної боротьби. Тому це здавалося б примітивно, а з іншого боку – не все так просто, – уточнив Ігнат.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія планує запустити виробництво крилатих ракет Х-50. Це може означати посилення ракетних ударів РФ по Україні восени.

Фото: Facebook Юрія Ігната

Джерело : УНН

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