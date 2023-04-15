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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Навантаження на дитину дуже високе: Лісовий закликав обговорити скорочення кількості предметів у школах

Навантаження на дитину дуже високе: Лісовий закликав обговорити скорочення кількості предметів у школах

Українським дітям складно освоювати нинішню кількість предметів у школах, особливо в умовах повномасштабної війни.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Він почав з того, що щодо обговорення кількості предметів, яку вивчають школярі сьогодні в Україні, є різні аргументи “за” скорочення та “проти”.

– Два роки ковіду та рік повномасштабного вторгнення. Навантаження на дитину дуже високе: і психологічне, й розумове. Це і про велику кількість предметів, і про навчання онлайн, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене, – каже міністр.

Очільник МОН навів приклад, як у 7-9 класі діти мають близько 20 предметів.

– Таку кількість складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання (подекуди без гаджетів, адаптованих навчальних програм тощо). А в наших умовах – це на межі можливостей. Тому зрештою діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні, – пояснив він.

Оксен Лісовий каже, що спирається у своїй оцінці на свій досвід батьківства й те, що спостерігав як директор Малої академії наук.

– Фактично питання стоїть не так про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання, – пояснив він.

Міністр, посилаючись на закон Про освіту 2017 року, повідомив, що у старшій профільній школі, починаючи з 2027 року, діти зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатися.

– Відповідно, це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школяру чи школярці, – додав він.

Оксен Лісовий закликав читачів поділитися своєю думкою з цього питання у коментарях під його публікацією на Facebook і розповісти про досвід відвідування дітьми шкіл за кордоном.

Він наголосив, що спільною метою для Міносвіти та батьків є створення для дітей можливості здобути якісну, корисну та сучасну освіту.

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Навантаження на дитину дуже високе: Лісовий закликав обговорити скорочення кількості предметів у школах

Фото: Оксен Лісовий

Війна в Україні, Міносвіти, Школи
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