Покращать можливості наших Повітряних сил: Ігнат про передання польських МіГ-29
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що польські МіГ-29 підсилять спроможність українських авіаційних бригад.
Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини.
Він пояснив, що за допомогою цієї техніки Україна зможе відновити власний парк винищувачів, додати до них певну кількість сучасного озброєння, що покращить можливості наших Повітряних сил.
— Але для перемоги, для досягнення переваги в повітрі нам потрібні винищувачі, про які зараз усі говорять, — літаки F-16. Тому ми чекаємо саме таку сучасну зброю, яка зможе переломити хід війни, – сказав Ігнат.
На його думку, заява керівництва РФ про відновлення виробництва застарілих ракет Х-50, які були розроблені ще в період СРСР, пов’язана з тим, що у росіян більше ресурсів для виготовлення саме цього виду боєприпасів.
Водночас, він додав, що наразі це лише пуста заява росіян, бо запустити таке виробництво в умовах санкцій не так просто.
Напередодні стало відомо, що Берлін дозволив Варшаві постачати винищувачі МіГ-29 із запасів колишньої Німецької Демократичної Республіки (НДР) в Україну.
Йдеться про 23 літаки МіГ-29, які 2002 року Німеччина продала Польщі. Раніше Бундесвер прийняв ці літаки від Національної народної армії НДР.
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