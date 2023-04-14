Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що польські МіГ-29 підсилять спроможність українських авіаційних бригад.

Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він пояснив, що за допомогою цієї техніки Україна зможе відновити власний парк винищувачів, додати до них певну кількість сучасного озброєння, що покращить можливості наших Повітряних сил.

— Але для перемоги, для досягнення переваги в повітрі нам потрібні винищувачі, про які зараз усі говорять, — літаки F-16. Тому ми чекаємо саме таку сучасну зброю, яка зможе переломити хід війни, – сказав Ігнат.

На його думку, заява керівництва РФ про відновлення виробництва застарілих ракет Х-50, які були розроблені ще в період СРСР, пов’язана з тим, що у росіян більше ресурсів для виготовлення саме цього виду боєприпасів.

Водночас, він додав, що наразі це лише пуста заява росіян, бо запустити таке виробництво в умовах санкцій не так просто.

Напередодні стало відомо, що Берлін дозволив Варшаві постачати винищувачі МіГ-29 із запасів колишньої Німецької Демократичної Республіки (НДР) в Україну.

Йдеться про 23 літаки МіГ-29, які 2002 року Німеччина продала Польщі. Раніше Бундесвер прийняв ці літаки від Національної народної армії НДР.

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