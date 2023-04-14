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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Слов’янську пролунало 7 вибухів: є поранені та загиблі

У Слов’янську пролунало 7 вибухів: є поранені та загиблі

Російські військові обстріляли Слов’янськ, у місті пролунало щонайменше 7 вибухів у районі ЗОШ №8.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він уточнив, що ворог влучив у три п’ятиповерхові будинки, внаслідок чого один будинок був частково зруйнований, а в двох інших сталося займання квартир.

Відомо про загиблих та 6 постраждалих.

У Слов’янську пролунало 7 вибухів: є поранені та загиблі
У Слов’янську пролунало 7 вибухів: є поранені та загиблі
У Слов’янську пролунало 7 вибухів: є поранені та загиблі
У Слов’янську пролунало 7 вибухів: є поранені та загиблі
У Слов’янську пролунало 7 вибухів: є поранені та загиблі
У Слов’янську пролунало 7 вибухів: є поранені та загиблі
У Слов’янську пролунало 7 вибухів: є поранені та загиблі
У Слов’янську пролунало 7 вибухів: є поранені та загиблі

На обстріл міста відреагував президент України Володимир Зеленський.

– Окупанти жорстоко обстріляли місто. Влучили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі. Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що 10 квітня у Краматорську та Слов’янську Донецької області прогриміли вибухи  після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Краматорська міська рада; Андрій Єрмак

Андрій Єрмак, Війна в Україні, Вибух, Володимир Зеленський, Російська агресія, Слов'янськ
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