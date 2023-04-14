У Слов’янську пролунало 7 вибухів: є поранені та загиблі
Російські військові обстріляли Слов’янськ, у місті пролунало щонайменше 7 вибухів у районі ЗОШ №8.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Він уточнив, що ворог влучив у три п’ятиповерхові будинки, внаслідок чого один будинок був частково зруйнований, а в двох інших сталося займання квартир.
Відомо про загиблих та 6 постраждалих.
На обстріл міста відреагував президент України Володимир Зеленський.
– Окупанти жорстоко обстріляли місто. Влучили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі. Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе, – написав він у Telegram.
Нагадаємо, що 10 квітня у Краматорську та Слов’янську Донецької області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Краматорська міська рада; Андрій Єрмак
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко