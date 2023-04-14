Українські військові вже на 76% забезпечені літньою формою – Міноборони

Cтаном на 10 квітня, на речових складах вже є 76% літньої форми від потреби для українських військовослужбовців.

Про це Міноборони України повідомило у Telegram.

– На 10.04.2023 потреба у костюмах літніх польових на речових складах забезпечена вже на 76%. Ще 244 тисячі комплектів перебувають на Об’єднаних центрах забезпечення і ще 280,9 тисячі комплектів надійде від промисловості до кінця квітня. Тобто загальна забезпеченість виконана на 100%. Навіть формується резерв. Втім, треба завжди враховувати питання розподілу і логістики у військах, – йдеться у повідомленні.

Речові склади ЗСУ мають достатньо запасів літньої форми, тож критична потреба відсутня.

Міноборони здійснює заходи із забезпечення літньою формою військовослужбовців ЗСУ, адже це є одним із пріоритетних завдань, що стоїть перед оборонним відомством.

Зазначається, що процес відбувається планово, відповідно до норм забезпечення речовим майном військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту в мирний час та особливий період. Для всіх предметів речового майна встановлено строки їхньої експлуатації. Також враховуються об’єктивні чинники, які можуть постати в умовах зіткнення з противником і ведення бойових дій.

Водночас Міноборони залучає до співпраці вітчизняних постачальників одягу, щоб забезпечити військовослужбовців літньою формою одягу високої якості.

Зазначається, що процес укладення договорів йде повноцінно і планово.

– Так, це непростий і тривалий процес, який має низку нюансів, і окремі предмети літньої номенклатури можуть надходити від Сил логістики до речових складів із затримкою. Питання в безпечному транспортуванні. Але всі елементи комплекту надійдуть. Потреби військових не ігноруються, – додали у відомстві.

Система речового забезпечення військовослужбовців постійно вдосконалюється, Міноборони працює над цим.

У відомстві зазначили, що системно підходять до комунікації та інформує про усі надходження, накопичення резерву та порядок доставки однострою на передову.

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