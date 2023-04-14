Російські окупаційні війська не можуть досягнути поставлених завдань у Бахмуті (Донецька область) та прорвати оборону Збройних сил України. Для цього окупантам потрібен свіжий ресурс, якого немає.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко, аналізуючи останні дані з поля бою в Бахмуті.

– Фактично у росіян зараз у Бахмуті момент стагнації. Вони не здатні досягти основних завдань і тупцюють на місці. Для прориву збалансованої оборони ЗСУ їм потрібний додатковий, свіжий ресурс. А його командування не має. Якщо тільки не тягнути з інших напрямків, – зазначив експерт.

Коваленко також проаналізував відео з Бахмута, яке напередодні оприлюднили російські пропагандисти. На ньому було знято російський танк Т-90М Прорив , який вів вогонь по позиціях ЗСУ у місті. За словами експерта, це відео дає змогу зробити кілька висновків:

Ворожий танк перебував у районі закладу Бахмутська кав’ярня. Це свідчить про те, що росіяни мають серйозні проблеми із просуванням в районі парку.

Зафіксований на запису танк Т-90М – із нещодавньої поставки озброєння РФ на фронт. Окупанти планували застосовувати цю техніку в районі Сватового (Луганська область). Але нестача вогневого потенціалу змусила рашистів перекидати ці танки в невластиве для них середовище – місто.

Коваленко уточнив, що вчора ПВК Вагнера оприлюднила фото своїх терористів навпроти районної адміністрації в Бахмуті (по вул. Сибірцева). Це свідчить про те, що лінія наступу окупантів пролягає від берегової лінії Бахмутівки, або ж зараз від вул. Незалежності.

– Але є нюанс. По цій лінії вглиб міста на 500-600 м вони не мають повного контролю зон. Лише гойдалки, – наголосив експерт.

За даними Коваленка, протягом минулого тижня окупанти не змогли закріпитися на стратегічно важливих для них об’єктах, серед яких вул. Чайковського та залізничний вокзал.

Вулиця Чайковського є фактично міським продовженням “дороги життя” 0504, і українські військові змогли розширити “буфер безпеки” між цією міською артерією та вулицею Корсунського. За словами військового експерта, успішність таких контратак ЗСУ є ознакою того, що окупанти мають серйозну неузгодженість дій на цій ділянці або дефіцит ресурсу.

Так само російські війська не можуть захопити залізничний вокзал у Бахмуті. Окупанти заявляють про начебто його “захоплення” по кілька разів на день, але це не відповідає дійсності.

– Їхня тактика проста. Вони намагаються перейти на правий бік, закріпитися, зняти бравурне відео або зробити фото з ганчіркою ЧВК Вагнера і відрапортувати про “взяття” вокзалу. Але поки що і це у них не дуже виходить, – розповів Коваленко.

Найбільш гарячими ділянками в Бахмуті залишаються верхній парк і стадіон Авангард. Під час боїв путінські солдати намагаються знищувати багатоповерхову забудову плануючими авіабомбами.

Коваленко уточнив, що російське командування перекидає десантникам під Бахмут кілька одиниць важких вогнеметних систем ТОС-1А Солнцепек. Ця система дуже небезпечна, але має низку мінусів, серед яких низька мобільність і обмежена дальність ураження. Як зазначив Коваленко, якщо командування ЗСУ налагодить заходи протидії цим системам, вони виявляться абсолютно неефективними.

За межами Бахмута спроби військ РФ перерізати траси 0504 та 0506 зійшли нанівець, повідомив експерт.

– Інтенсивність штурмів у цьому напрямку зменшилася в рази, порівняно з січнем-лютим 2023 року. З іншого боку, російські окупаційні війська дивним чином стягують сили та засоби неподалік Іванівського та Хромового, – розповів він.

На думку Коваленка, тут може бути два варіанти дій окупантів: або вони готуються до ривка та штурму цих двох населених пунктів, або ж готують підкріплення південному та північному секторам у Бахмуті. Але в разі перекидання підкріплення рашисти ще більше послаблять свої фланги.

Джерело: Telegram Олександра Коваленка

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