Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ у війні проти України перевищили вже 181 тис. – Генштаб
Українські захисники на 415-ту добу повномасштабної війни знищили вже 181 090 російських окупантів.
Лише за попередню добу було ліквідовано пів тисячі загарбників.
Втрати РФ на 14 квітня 2023
- особового складу ‒ близько 181 090 (+500),
- танків ‒ 3650 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 7 069 (+16),
- артилерійських систем – 2 784 (+7),
- РСЗВ – 535,
- засобів ППО ‒ 283,
- літаків – 307,
- гелікоптерів – 293,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339,
- крилатих ракет ‒ 911,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 640 (+3),
- спеціальної техніки ‒ 321 (+1).
Джерело: Генштаб ЗСУ
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