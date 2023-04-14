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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати РФ у війні проти України перевищили вже 181 тис. – Генштаб

Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники на 415-ту добу повномасштабної війни знищили вже 181 090 російських окупантів.

Лише за попередню добу було ліквідовано пів тисячі загарбників.

Втрати РФ на 14 квітня 2023

  • особового складу ‒ близько 181 090 (+500),
  • танків ‒ 3650 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 069 (+16),
  • артилерійських систем – 2 784 (+7),
  • РСЗВ – 535,
  • засобів ППО ‒ 283,
  • літаків – 307,
  • гелікоптерів – 293,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339,
  • крилатих ракет ‒ 911,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 640 (+3),
  • спеціальної техніки ‒ 321 (+1).

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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