Російській військовий, який, ймовірно, воює проти України на Запорізькому напрямку, розповів дружині про щоденні обстріли з боку ЗСУ та поскаржився на відсутність належної зброї. Головне управління розвідки Міноборони України перехопило їхню телефонну розмову.

– Мы тут сами как в окружении…Стреляют со всех сторон…Тут все согласны все деньги отдать и домой…С нас толку никакого. У нас ни техники нет, что мы им противопоставим? Ничего. Они снаряды на нас не переводят. А потом, когда нужно будет, за один раз раз*****т – и все. И автоматы повыдавали нам старые все…половина клинит, – скаржиться окупант.

Також він згадує у розмові про великі поля пшениці на Запоріжжі, які стоять неприбрані з минулого року саме через російських окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 416-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : ГУР

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