Автомати – мотлох, половина клинить: окупанти скаржаться, що їм нічим воювати
Російській військовий, який, ймовірно, воює проти України на Запорізькому напрямку, розповів дружині про щоденні обстріли з боку ЗСУ та поскаржився на відсутність належної зброї. Головне управління розвідки Міноборони України перехопило їхню телефонну розмову.
– Мы тут сами как в окружении…Стреляют со всех сторон…Тут все согласны все деньги отдать и домой…С нас толку никакого. У нас ни техники нет, что мы им противопоставим? Ничего. Они снаряды на нас не переводят. А потом, когда нужно будет, за один раз раз*****т – и все. И автоматы повыдавали нам старые все…половина клинит, – скаржиться окупант.
Також він згадує у розмові про великі поля пшениці на Запоріжжі, які стоять неприбрані з минулого року саме через російських окупантів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 416-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко