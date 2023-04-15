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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 15.04.2023 – ситуація на фронті

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби окупаційні війська завдали 9 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Ворог здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 15.04.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 15 квітня 2023

ISW

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів ворогом по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Війська ворога присутні у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби противник обстріляв Галаганівку Чернігівської області; Студенок, Рівне, Іскрисківщину, Волфине Сумської області, а також Козачу Лопань, Токарівку, Малі Проходи, Стрілечу, Лук’янці, Нескучне, Старицю, Вовчанськ, Нестерне та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Мар’їнському напрямку за минулу добу наші захисники відбили ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали Побєда і Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Новоберислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 416-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Війна в Україні
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