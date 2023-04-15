В населених пунктах окупованої Херсонської області російські загарбники зливають мастила з електротрансформаторів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, окупанти мародерять у Новокаховському районі.

Загарбники зливають мастила з електротрансформаторів, а це призводить до знеструмлення вулиць населених пунктів району.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що у Запорізькій та Херсонській областях окупанти з кінця квітня планують розпочати примусову евакуацію населення до Криму.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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