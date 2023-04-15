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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Херсонщині окупанти крадуть мастила з електротрансформаторів – Генштаб

електропідстанція
Фото: Pixabay

В населених пунктах окупованої Херсонської області російські загарбники зливають мастила з електротрансформаторів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, окупанти мародерять у Новокаховському районі.

Загарбники зливають мастила з електротрансформаторів, а це призводить до знеструмлення вулиць населених пунктів району.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що у Запорізькій та Херсонській областях окупанти з кінця квітня планують розпочати примусову евакуацію населення до Криму.

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На Херсонщині окупанти крадуть мастила з електротрансформаторів – Генштаб

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

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