На Херсонщині окупанти крадуть мастила з електротрансформаторів – Генштаб
В населених пунктах окупованої Херсонської області російські загарбники зливають мастила з електротрансформаторів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, окупанти мародерять у Новокаховському районі.
Загарбники зливають мастила з електротрансформаторів, а це призводить до знеструмлення вулиць населених пунктів району.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що у Запорізькій та Херсонській областях окупанти з кінця квітня планують розпочати примусову евакуацію населення до Криму.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко