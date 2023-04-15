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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Над створенням спецтрибуналу за злочин агресії РФ працюють уже 34 країни – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Кількість країн, які входять до групи, що працює над створенням спеціального трибуналу над Росією за злочин агресії проти України, зросла до 34.

Про це поінформував у своєму Twitter-аканті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, до групи вирішила приєднатися Коста-Ріка.

– Під час нашої телефонної розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив мені, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до Core Group щодо спецтрибуналу за злочин агресії проти України, збільшуючи загальну кількість країн до 34, – наголосив Кулеба.

Міністри також обговорили шляхи подальшого посилення двосторонньої співпраці.

Коста-Ріка – це держава в Центральній Америці, яка на півночі межує з Нікарагуа, а на півдні з Панамою.

Наприкінці лютого до створення спецтрибуналу для покарання Росії за злочин агресії приєдналася перша країна Латинської Америки – Гватемала.

На початку лютого в Офісі президента України озвучили три можливі моделі створення спецтрибуналу : на підставі угоди України з ООН; на підставі багатосторонньої відкритої міжнародної угоди; гібридний трибунал на основі права та юрисдикції України. Останній варіант Київ вважає неприйнятним.

Попри це, Державний департамент США нещодавно виступив за створення саме гібридного трибуналу над Росією.

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Війна в Україні, Дмитро Кулеба, МЗС України, Російська агресія
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