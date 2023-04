Кількість країн, які входять до групи, що працює над створенням спеціального трибуналу над Росією за злочин агресії проти України, зросла до 34.

Про це поінформував у своєму Twitter-аканті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, до групи вирішила приєднатися Коста-Ріка.

Міністри також обговорили шляхи подальшого посилення двосторонньої співпраці.

During our call today, FM Arnoldo Tinoco informed me that Costa Rica has decided to join the Core Group on the Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine, bringing the total number of states to 34. We also discussed ways to further boost bilateral cooperation.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 14, 2023