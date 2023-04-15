Кількість країн, які входять до групи, що працює над створенням спеціального трибуналу над Росією за злочин агресії проти України, зросла до 34.

Про це поінформував у своєму Twitter-аканті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, до групи вирішила приєднатися Коста-Ріка.

– Під час нашої телефонної розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив мені, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до Core Group щодо спецтрибуналу за злочин агресії проти України, збільшуючи загальну кількість країн до 34, – наголосив Кулеба.

Міністри також обговорили шляхи подальшого посилення двосторонньої співпраці.

During our call today, FM Arnoldo Tinoco informed me that Costa Rica has decided to join the Core Group on the Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine, bringing the total number of states to 34. We also discussed ways to further boost bilateral cooperation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 14, 2023

Коста-Ріка – це держава в Центральній Америці, яка на півночі межує з Нікарагуа, а на півдні з Панамою.

Наприкінці лютого до створення спецтрибуналу для покарання Росії за злочин агресії приєдналася перша країна Латинської Америки – Гватемала.

На початку лютого в Офісі президента України озвучили три можливі моделі створення спецтрибуналу : на підставі угоди України з ООН; на підставі багатосторонньої відкритої міжнародної угоди; гібридний трибунал на основі права та юрисдикції України. Останній варіант Київ вважає неприйнятним.

Попри це, Державний департамент США нещодавно виступив за створення саме гібридного трибуналу над Росією.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.