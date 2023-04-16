Окупанти другий день поспіль завдають авіаударів по підприємствам Чернігівщини
Російська армія в ніч проти Великодня завдала авіаудару по прикордонню Чернігівської області.
Про це повідомили в Оперативному командуванні Північ.
– Надвечір Великодня російська армія вчергове нанесла ураження з повітря по прикордонню Чернігівської області. Близько 23:30 (15 квітня, – Ред.) зафіксовано авіаудар по підприємству в м. Семенівка, – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Наразі на місці працюють правоохоронці, а рятувальники ДСНС ліквідують пожежу, яку спричинив авіаудар.
Напередодні, 14 квітня, в Оперативному командуванні Північ вже повідомляли про авіаудар ворога у Семенівському районі Чернігівської області.
Тоді ворог атакував промислове підприємство керованими авіабомбами, але тоді, на жаль, один працівник отримав поранення.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко