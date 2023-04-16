Російська армія в ніч проти Великодня завдала авіаудару по прикордонню Чернігівської області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Північ.

– Надвечір Великодня російська армія вчергове нанесла ураження з повітря по прикордонню Чернігівської області. Близько 23:30 (15 квітня, – Ред.) зафіксовано авіаудар по підприємству в м. Семенівка, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наразі на місці працюють правоохоронці, а рятувальники ДСНС ліквідують пожежу, яку спричинив авіаудар.

Напередодні, 14 квітня, в Оперативному командуванні Північ вже повідомляли про авіаудар ворога у Семенівському районі Чернігівської області.

Тоді ворог атакував промислове підприємство керованими авіабомбами, але тоді, на жаль, один працівник отримав поранення.

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