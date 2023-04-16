Резніков відповів, чому західні партнери вагаються у наданні Україні озброєння

Захід вагається у передачі Україні необхідного озброєння, оскільки боїться спровокувати Росію.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю La Razon.

За його словами, Захід “давно живе за догмою не провокувати Росію”. Резніков вважає, що саме тому під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році Україна не стала членом Альянсу.

– Була цілком реальна можливість того, що Україна і Грузія стануть новими членами. Американці були за, як і більшість європейців. Саме канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти і переконала інших, – зазначив глава Міноборони.

Міністр відзначив, що в результаті це призвело до окупації частини Грузії, Криму, частини Донецької та Луганської областей, вибухів у Чехії та Болгарії, а також до отруєння в Солсбері.

Друга помилка Заходу, за словами Резнікова, полягала в тому, що вважалося, що в разі військового зіткнення маленька радянська армія зустрінеться з набагато більшою і зазнає поразки.

– Ну, ми не радянська країна з радянською армією, – наголосив міністр.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков запропонував іноземним спеціалістам, які вміють обслуговувати сучасну техніку та мають відповідні дозволи, приїхати працювати до України.

Джерело: La Razon

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