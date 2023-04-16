Резніков відповів, чому західні партнери вагаються у наданні Україні озброєння
Захід вагається у передачі Україні необхідного озброєння, оскільки боїться спровокувати Росію.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю La Razon.
За його словами, Захід “давно живе за догмою не провокувати Росію”. Резніков вважає, що саме тому під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році Україна не стала членом Альянсу.
– Була цілком реальна можливість того, що Україна і Грузія стануть новими членами. Американці були за, як і більшість європейців. Саме канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти і переконала інших, – зазначив глава Міноборони.
Міністр відзначив, що в результаті це призвело до окупації частини Грузії, Криму, частини Донецької та Луганської областей, вибухів у Чехії та Болгарії, а також до отруєння в Солсбері.
Друга помилка Заходу, за словами Резнікова, полягала в тому, що вважалося, що в разі військового зіткнення маленька радянська армія зустрінеться з набагато більшою і зазнає поразки.
– Ну, ми не радянська країна з радянською армією, – наголосив міністр.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков запропонував іноземним спеціалістам, які вміють обслуговувати сучасну техніку та мають відповідні дозволи, приїхати працювати до України.
Джерело: La Razon
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко